Китай спустил на воду большой десантный корабль

Китайский флот быстро эволюционирует, и вооружается новыми субмаринами и надводными кораблями. Уже сейчас ВМС КНР по числу боевых единиц превосходят Военно-морские силы Соединенных Штатов.
Как стало известно, китайцы спустили на воду восьмой универсальный десантный корабль типа «Циньчэньшань», который также называют «проект 071». Он может высаживать пехоту и технику на сушу, принимать вертолеты, а также выступать в качестве центра командования и плавучего госпиталя, пишет Naked Sciеnce.
На корабле могут находиться до тысячи человек десанта, четыре вертолета Z-8, четыре судна на воздушной подушке, а также двадцать бронированных боевых машин.
Корабли типа «Циньчэньшань» являются вторыми по величине кораблями китайского флота, уступая лишь авианосцу «Ляонин», построенному в СССР. Таким образом, представителей проекта 071 можно считать вообще самыми крупными кораблями, построенными в Китае и принятыми на вооружение.