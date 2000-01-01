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Китай спустил на воду крупный десантный корабль 16.06 13:46   MIGnews.com

Китай спустил на воду большой десантный корабль

Китайский флот быстро эволюционирует, и вооружается новыми субмаринами и надводными кораблями. Уже сейчас ВМС КНР по числу боевых единиц превосходят Военно-морские силы Соединенных Штатов.

Как стало известно, китайцы спустили на воду восьмой универсальный десантный корабль типа «Циньчэньшань», который также называют «проект 071». Он может высаживать пехоту и технику на сушу, принимать вертолеты, а также выступать в качестве центра командования и плавучего госпиталя, пишет Naked Sciеnce.

На корабле могут находиться до тысячи человек десанта, четыре вертолета Z-8, четыре судна на воздушной подушке, а также двадцать бронированных боевых машин.

Корабли типа «Циньчэньшань» являются вторыми по величине кораблями китайского флота, уступая лишь авианосцу «Ляонин», построенному в СССР. Таким образом, представителей проекта 071 можно считать вообще самыми крупными кораблями, построенными в Китае и принятыми на вооружение.


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