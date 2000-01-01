16.01 11:39 MIGnews.com

Средиземное море наводнилось ядовитыми организмами

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Морские биологи со всего мира опасаются последствий вторжения сотен видов из Суэцкого канала в Средиземное море, в том числе токсичных медуз и агрессивных крылатых рыб. Египет почти в два раза расширил водные пути канала в 2015 году, открыв "Новый Суэцкий канал".Наибольшую критику высказывает Израиль и лично Белла Галиль, израильский морской биолог, изучавшая Средиземное море на протяжении более трех десятилетий. По её словам, значительная часть экологического ущерба необратима.Галиль из Музея естественной истории имени Стейнхардта при Тель-Авивском университете сказала, что продолжающееся расширение и углубление канала создало "движущийся аквариум" видов, который может сделать прибрежные воды враждебными для людей.Количество неместных видов, в настоящее время около 400. И Израиль уже сталкивается с беспрецедентной волной токсичных медуз, которая повредила прибрежные электростанции и отпугнула любителей пляжного отдыха и туристов. Несколько других ядовитых видов, в том числе агрессивные крылатки, создали постоянные колонии. Наибольшее беспокойство вызывает прибытие Lagocephalus Sceleratus, чрезвычайно ядовитой костистой рыбы."Эти неместные организмы представляют серьезную угрозу для местного биоразнообразия, по крайней мере, сравнимую с теми, которые возникают в результате изменения климата, загрязнения окружающей среды и чрезмерному вылову рыбы", - сказала Галиль. Эти организмы вызывают "серьезную перестройку" экосистемы.Министерство охраны окружающей среды Израиля заявило, что оно с беспокойством следит за ситуацией и подчеркнуло, что Израиль не может остановить это явление в одиночку, но продвигает регулирование для защиты наиболее уязвимых морских местообитаний.Однако решение есть. По словам Галиль, что заселение определенного вида растений может воссоздать "барьера солености", который остановит поток видов с юга на север.Тем не менее, египетские эксперты опровергли информацию о вторжении. А именно о антропогенном факторе этого явления. Они утверждают, что проблему спровоцировало повышение температуры воды, вызванное глобальным потеплением и неочищенной балластной водой, сбрасываемой грузовыми судами.Орган управления Суэцким каналом, правительственное агентство, заявил, что экологические проблемы, связанные с его расширением, завышены. В заявлении учреждения говорится, что объем воды, поступающей в Средиземное море, увеличился на 4%, создав "небольшое влияние на поток воды и движение планктона".