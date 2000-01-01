Средиземное море наводнилось ядовитыми организмами
Морские биологи со всего мира опасаются последствий вторжения сотен видов из Суэцкого канала в Средиземное море, в том числе токсичных медуз и агрессивных крылатых рыб. Египет почти в два раза расширил водные пути канала в 2015 году, открыв "Новый Суэцкий канал".
Наибольшую критику высказывает Израиль и лично Белла Галиль, израильский морской биолог, изучавшая Средиземное море на протяжении более трех десятилетий. По её словам, значительная часть экологического ущерба необратима.
Галиль из Музея естественной истории имени Стейнхардта при Тель-Авивском университете сказала, что продолжающееся расширение и углубление канала создало "движущийся аквариум" видов, который может сделать прибрежные воды враждебными для людей.
Количество неместных видов, в настоящее время около 400. И Израиль уже сталкивается с беспрецедентной волной токсичных медуз, которая повредила прибрежные электростанции и отпугнула любителей пляжного отдыха и туристов. Несколько других ядовитых видов, в том числе агрессивные крылатки, создали постоянные колонии. Наибольшее беспокойство вызывает прибытие Lagocephalus Sceleratus, чрезвычайно ядовитой костистой рыбы.
"Эти неместные организмы представляют серьезную угрозу для местного биоразнообразия, по крайней мере, сравнимую с теми, которые возникают в результате изменения климата, загрязнения окружающей среды и чрезмерному вылову рыбы", - сказала Галиль. Эти организмы вызывают "серьезную перестройку" экосистемы.
Министерство охраны окружающей среды Израиля заявило, что оно с беспокойством следит за ситуацией и подчеркнуло, что Израиль не может остановить это явление в одиночку, но продвигает регулирование для защиты наиболее уязвимых морских местообитаний.
Однако решение есть. По словам Галиль, что заселение определенного вида растений может воссоздать "барьера солености", который остановит поток видов с юга на север.
Тем не менее, египетские эксперты опровергли информацию о вторжении. А именно о антропогенном факторе этого явления. Они утверждают, что проблему спровоцировало повышение температуры воды, вызванное глобальным потеплением и неочищенной балластной водой, сбрасываемой грузовыми судами.
Орган управления Суэцким каналом, правительственное агентство, заявил, что экологические проблемы, связанные с его расширением, завышены. В заявлении учреждения говорится, что объем воды, поступающей в Средиземное море, увеличился на 4%, создав "небольшое влияние на поток воды и движение планктона".