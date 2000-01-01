15.09 16:03 MIGnews.com

Тель-Авив работает над амбициозным проектом Facebook

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Исследовательская группа Facebook в Тель-Авиве работает над новым цифровым кошельком в рамках концепта Libra, новой глобальной валюты, основанной на технологии блокчейна. Два израильских инженера - Сиванн Г. и Ори М. из команды Calibra, дочерней компании Facebook, которая запускает кошелек, - рассказали о "трудностях, с которыми они сталкиваются" и "о миссии проекта".Calibra - это недавно сформированное подразделение, целью которого является предоставление финансовых услуг различным группам населения, включая тех, кто не имеет доступа к банковским счетам. Новый цифровой кошелек позволит пользователю "сохранять, отправлять и тратить криптовалюту Libra". Цифровой кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в отдельном приложении к 2020 году, сообщила Facebook в июне.Задача команды из Тель-Авива состоит в создании систем, которые отслеживают в режиме реального времени любые подозрительные действия или любые попытки манипулировать учетными записями пользователей для предотвращения мошенничества, сказала Сиванне Г.Она добавила, что компания хочет, чтобы "через несколько лет" любой "смог использовать кошелек Calibra для своих повседневных операций, таких как оплата такси, покупка продуктов, оплата в Интернете и других подобных операций", добавила Сиванн Г.Кошелек также будет использоваться людьми, "которые в настоящее время не имеют доступа к финансовым услугам или чувствуют себя небезопасно, имея при себе наличные деньги и предоставляя им возможность безопасно хранить и тратить свои средства.""Это серьезная проблема. Calibra - это новый продукт - почти как стартап - в большой компании, и его создание - амбициозная цель", - сказала она.Facebook представила Libra в июне и заявила, что публично запустит ее в начале следующего года с такими партнерами, как Uber, Visa, Mastercard и PayPal. По данным, предоставленным фирмой, Facebook впервые открыл свой офис в Израиле в 2013 году, и в настоящее время в нем занято более 300 сотрудников, занимающихся исследованиями, разработками и продажами.