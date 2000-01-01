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Uber начала тестировать сервис доставки еды дронами | Фото:15.06 19:45   MIGnews.com

Uber начала тестировать сервис доставки еды дронами

Компания Uber начала тестировать сервис доставки еды дронами AIR, который в настоящее время находится в разработке.

Об этом пишет The Hill.

Как известно, компания анонсировала запуск пилотного проекта вместе с McDonald’s в Калифорнии этим летом.

В продемонстрированном Uber ролике можно видеть одно из испытаний сервиса в Сан-Диего.

Стоит отметить, что автоматизированные средства доставки значительно снижают затраты. Кроме того, этот способ сохранит время, поскольку дрон сможет доставлять еду на расстояние до 2,4 км за 7 минут.

По данным источников, компания планирует в ближайшее время расширить число ресторанов, еда из которых будет доставляться БПЛА.

Однако дроны не будут доставлять продукты прямо покупателям, а лишь до безопасных зон, где пакеты уже будут принимать курьеры Uber Eats. Такими безопасными зонами будут крыши автомобилей Uber, помеченные QR-кодом.

"Объединяя инновационную технологию Uber Elevate с сетью и логистическим опытом Uber Eats, доставка еды дронами расширит возможности пользователей и сократит время доставки", - говорят в Uber.


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