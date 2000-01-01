Uber начала тестировать сервис доставки еды дронами

Как известно, компания анонсировала запуск пилотного проекта вместе с McDonald’s в Калифорнии этим летом.
В продемонстрированном Uber ролике можно видеть одно из испытаний сервиса в Сан-Диего.
Стоит отметить, что автоматизированные средства доставки значительно снижают затраты. Кроме того, этот способ сохранит время, поскольку дрон сможет доставлять еду на расстояние до 2,4 км за 7 минут.
По данным источников, компания планирует в ближайшее время расширить число ресторанов, еда из которых будет доставляться БПЛА.
Однако дроны не будут доставлять продукты прямо покупателям, а лишь до безопасных зон, где пакеты уже будут принимать курьеры Uber Eats. Такими безопасными зонами будут крыши автомобилей Uber, помеченные QR-кодом.
"Объединяя инновационную технологию Uber Elevate с сетью и логистическим опытом Uber Eats, доставка еды дронами расширит возможности пользователей и сократит время доставки", - говорят в Uber.