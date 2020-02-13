15.02 00:22 MIGnews.com

Найдены останки вымершей черепахи размером с автомобиль

약 천300만년전에 남미 지역에 살았을거라 추정되는 거대 고대 거북 Stupendemys geographicus의 새로운 화석이 베네수엘라/콜롬비아에서 발견됨. 이 고대 거북들은 크기는 무려 4m / 무게 1.25톤까지 나갔을 거라 추정. 학명도 마음에 든다. *stupendous* 뭔가 이럴때 쓰라고 만들어진 단어같음. pic.twitter.com/UnSqz4Eswp — 뭘봐토끼 (@thisisserendipp) February 13, 2020

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В Южной Америке нашли останки вымершей черепахи размером с автомобиль.Учёные обнаружили останки черепахи Stupendemys geographicus, обитавшей в регионе 5-10 миллионов лет назад. Окаменелости длиной три метра и весом около тонны нашли в Венесуэле и Колумбии.Исследователи не знают, что именно стало причиной вымирания этой черепахи, они уверены, что ее среда обитания была нарушена, когда "поднялись горы Анды и разделились реки Амазонка, Ориноко и Магдалена".