Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Найдены останки вымершей черепахи размером с автомобиль 15.02 00:22   MIGnews.com

Найдены останки вымершей черепахи размером с автомобиль

В Южной Америке нашли останки вымершей черепахи размером с автомобиль.

Учёные обнаружили останки черепахи Stupendemys geographicus, обитавшей в регионе 5-10 миллионов лет назад. Окаменелости длиной три метра и весом около тонны нашли в Венесуэле и Колумбии.

Исследователи не знают, что именно стало причиной вымирания этой черепахи, они уверены, что ее среда обитания была нарушена, когда "поднялись горы Анды и разделились реки Амазонка, Ориноко и Магдалена".




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:11
Banksy украсил Бристоль
22:27
Нападение на деревню в Мали: десятки убитых
21:40
Нетаниягу и бен Салман не встретятся
21:22
ВОЗ и Китай начнут совместное расследование коронавируса
20:41
Ученые выявили новую причину возникновения рака
20:15
"Ликуд" сосредоточился на арабской общественности
19:43
Первый случай коронавируса в Египте
19:18
Солдат ЦАХАЛа ранен в протестах на Западном берегу
18:46
Стрельба в Греции: сотни задержанных, есть погибшие
18:46
Путин упрекнул Зеленского в искажении исторической правды
18:21
Лапид: Сегаля нельзя увольнять за то, что играл на гитаре
18:14
Еврейские лидеры призвали к борьбе с антисемитизмом в сети
17:20
Беннет - КАН: Лицемеры, будьте людьми!
17:15
Московский суд оштрафовал Facebook
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus