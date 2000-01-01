13.09 17:55 MIGnews.com
В Microsoft не собираются продавать ПО для распознавания лиц
Корпорация Microsoft не намерена предоставлять властям каких-либо стран программное обеспечение для распознавания лиц, если оно будет применено для слежки.
Такое заявление в пятницу сделал президент компании Брэд Смит в интервью Reuters.
"Мы не будем продавать сервисы по распознаванию лиц для массовой слежки где бы то ни было", — подчеркнул он.
По словам Смита, компания уже отказывалась продавать ПО властям других стран, когда имелись опасения, что программы могут быть применены ненадлежащим образом.
В Microsoft поддерживают ужесточение норм по распространению программных обеспечений для распознавания лиц. Хотя корпорация не поддерживает полный запрет на данные технологии в Штатах.
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