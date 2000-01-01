13.09 17:55 MIGnews.com

В Microsoft не собираются продавать ПО для распознавания лиц

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Корпорация Microsoft не намерена предоставлять властям каких-либо стран программное обеспечение для распознавания лиц, если оно будет применено для слежки.Такое заявление в пятницу сделал президент компании Брэд Смит в интервью Reuters."Мы не будем продавать сервисы по распознаванию лиц для массовой слежки где бы то ни было", — подчеркнул он.По словам Смита, компания уже отказывалась продавать ПО властям других стран, когда имелись опасения, что программы могут быть применены ненадлежащим образом.В Microsoft поддерживают ужесточение норм по распространению программных обеспечений для распознавания лиц. Хотя корпорация не поддерживает полный запрет на данные технологии в Штатах.