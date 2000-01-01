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В Microsoft не собираются продавать ПО для распознавания лиц | Фото:13.09 17:55   MIGnews.com

В Microsoft не собираются продавать ПО для распознавания лиц

Корпорация Microsoft не намерена предоставлять властям каких-либо стран программное обеспечение для распознавания лиц, если оно будет применено для слежки.

Такое заявление в пятницу сделал президент компании Брэд Смит в интервью Reuters.

"Мы не будем продавать сервисы по распознаванию лиц для массовой слежки где бы то ни было", — подчеркнул он.

По словам Смита, компания уже отказывалась продавать ПО властям других стран, когда имелись опасения, что программы могут быть применены ненадлежащим образом.

В Microsoft поддерживают ужесточение норм по распространению программных обеспечений для распознавания лиц. Хотя корпорация не поддерживает полный запрет на данные технологии в Штатах.


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