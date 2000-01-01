13.02 08:02 MIGnews.com

В Израиле внедрят систему слежки за всеми водителями

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Издание Калькалист сообщает о том, что министерство транспорта, через компанию Нетивей Аялон, опубликовало тендер на систему мониторинга за автотранспортом.Внедрение системы станет первым шагом на пути создания новых методов обложения налогом всех участников движения, которые заменят существующие сегодня.На сегодняшний день все новые автомобили, продаваемые в Израиле, облагаются налогом на покупку в размере 83% от стоимости. В случае гибридов речь идет о налоге в 45% и в случае гибридных систем плагин -25%. Налоговое управление ранее сообщило о том, что государство требует разработать такую налоговую систему, которая будет облагать налогом не стоимость автомобиля, но количество километров/время проведенное в пути. Это делается с целью сохранить уровень государственных доходов ввиду все более широкого распространения гибридных систем.Тендер министерства транспорта демонстрирует, что власти намерены собирать информацию о том, сколько ездит каждый водитель в Израиле, по каким дорогам, движется ли он через зоны пробок, и ездит ли он по шоссе.Предшественником системы стал пилотный проект “Наим Ле Ярок”, начавший действовать в 2013 году В рамках проекта несколько тысяч водителей получали от государства “кредит”, который в течение года мог увеличиваться или уменьшаться - в зависимости от того, где, когда и в какое время ездит водитель. В случае, если водителю удавалось уклоняться от центральных дорог в районе Тель-Авива, он мог заработать до двух тысяч шекелей.Речь идет не просто о мониторинговых устройствах, устанавливаемых в машинах, но о системах которые будут встраиваться в машину - например, некоторые компоненты системы навигации GPS, которые будут устанавливаться еще на заводе. После серии тестов, в ходе которых будут установлены точные параметры для установления местонахождения машины, импортерам автомобилей будут переданы соответствующие технические требования.Мониторинговая система должна будет устанавливать точное местоположение автомобиля в любой момент времени, а также определять точное время поездок - утро, день, вечер.Предположительно, государство намерено поощрять водителей, которые будут переносить поездки на более позднее, после часов пик, время.Тендер требует создание массивной базы данных, которая должна храниться на территории Израиля. Технологическое решение “должно предотвращать, как только возможно, любые попытки махинаций и незаконного использования баз данных”.Документ требует создания таких мониторинговых устройств, которые могут быть установлены и на устаревшие модели автомобилей.Система должна предотвращать возможность разрыва связи с мониторинговым центром — и в случае подобного разрыва посылать предупреждение в контрольный центр.