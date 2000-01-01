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Млечный Путь столкнется с соседней галактикой | Фото:14.01 00:48   MIGnews.com

Млечный Путь столкнется с соседней галактикой

Млечный Путь столкнется с соседней галактикой. Об этом заявили ученые из Центра вычислительной астрофизики Института Флатирон и университета Монтана, сообщает издание Simmons Foundation.

Исследователи обнаружили звезды на краю нашей галактики, которые образовались, по словам ученых, из газовых облаков соседней галактики. Предположение основывается на том, что в этих областях мало материи для формирования звезд.

Вероятно, это говорит об опасном сближении космических объектов.

Считается, что Млечный Путь со временем поглотит карликовые галактики Большое и Малое Магеллановы, а после столкнется с галактикой Андромеда. Помимо прочего, оказалось, что расстояние между объекатми вдвое меньше, чем считалось ранее.




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