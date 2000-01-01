14.01 00:48 MIGnews.com

Млечный Путь столкнется с соседней галактикой

A cluster of newborn stars was found on the outskirts of the Milky Way by @FlatironCCA's Adrian Price-Whelan (@adrianprw) & colleagues. Presented today at #AAS235. The gif shows position of the stars relative to our galaxy & the Magellanic Clouds. For more https://t.co/ABDRxZqH3W pic.twitter.com/KUd9jETJ66 — Flatiron Institute (@FlatironInst) 7 января 2020 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Млечный Путь столкнется с соседней галактикой. Об этом заявили ученые из Центра вычислительной астрофизики Института Флатирон и университета Монтана, сообщает издание Simmons Foundation.Исследователи обнаружили звезды на краю нашей галактики, которые образовались, по словам ученых, из газовых облаков соседней галактики. Предположение основывается на том, что в этих областях мало материи для формирования звезд.Вероятно, это говорит об опасном сближении космических объектов.Считается, что Млечный Путь со временем поглотит карликовые галактики Большое и Малое Магеллановы, а после столкнется с галактикой Андромеда. Помимо прочего, оказалось, что расстояние между объекатми вдвое меньше, чем считалось ранее.