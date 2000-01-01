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Монако стало первой европейской страной с 5G покрытием 12.07 23:08   MIGnews.com

Монако стало первой европейской страной с 5G покрытием

Сеть мобильной связи пятого поколения 5G введена в эксплуатацию в княжестве Монако. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на президента компании Monaco Telecom Этьена Франз.

По его словам, княжество стало первым европейским государством, территория которого полностью покрыта сетью нового стандарта. К слову, оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Как отметил Франз, развертывание сети на территории княжества является частью плана, направленного на расширение использования в стране цифровых технологий. Новая сеть, в частности, Монако позволит ввести в действие ряд сервисов, связанных как с транспортом, так и с обеспечением общественной безопасности.

В частности, теперь пожарные княжества могут использовать беспилотные летательные аппараты, которые смогут быстро и с минимальными задержками передавать изображения в стандарте высокой четкости 4K.

Как сообщил AFP главный исполнительный директор Huawei Го Пин, "Монако имеет небольшую территорию, что позволяет сделать княжество настоящей витриной в целом ряде цифровых секторов, в частности соединив развитие сетей 5G c программой технологий "умного города". "Такой пример может послужить моделью для других операторов связи, так и для других государств", – подчеркнул представитель корпорации.


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