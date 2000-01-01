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Facebook создает свою криптовалюту | Фото: Christopher/Flickr13.05 04:11   MIGnews.com

Facebook создает свою криптовалюту

Компания Facebook запустит собственную криптовалюту. Со ссылкой на собственные источники портал Cheddar сообщает, что еще около года назад соцсеть начала изучать соответствующие технологии.

Хотя тогда этим занимался лишь один ее сотрудник, на этой неделе в Facebook была создана отдельная команда из более десятка человек, в задачи которой входит изучение технологии блокчейна - от майнинг и до оборота криптовалют. Руководителем криптовалюты Facebook назначен вице-президент соцсети, отвечающий за приложение Messenger Дэвид Маркус.

Главной целью нововведения станут электронные платежи в рамках социальной сети.

"Как и многие другие компании, Facebook исследует способы выгодного использования возможностей, предоставляемых технологией блокчейна", - сообщил источник.

Впрочем ждать запуска криптовалюты Facebook в скором времени не стоит - работа в этой области может занять годы и потребует покупки других компаний, которые работают над блокчейном и криптовалютами. Кроме того, команда будет изучать множество различных направлений.
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