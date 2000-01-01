Израильская компания поможет создать дроны для ВМС Индии

По данным издания, вместе две компании намерены создать дроны, полезные для операций военно-морского флота.
Генеральный директор Aeronautics отметил, что он давно интересовался подобными разработками и долгое время искал союзников.
В своем заявлении глава компании подчеркнул: "Мы нашли идеального партнера в Mahindra".
В свою очередь представитель Mahindra сказал, что это их первый проект, связанный с беспилотниками, а "Aeronautics является ведущим производителем беспилотных летательных аппаратов с клиентами почти в 55 странах".