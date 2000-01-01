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Израильская компания поможет создать дроны для ВМС Индии | Фото:12.04 16:26   MIGnews.com

Израильская компания поможет создать дроны для ВМС Индии

Индийская компания Mahindra Group, специализирующаяся в автомобилестроении, заявила о запуске нового проекта совместно с израильской компанией Aeronautics по созданию беспилотников для индийских ВМС.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, вместе две компании намерены создать дроны, полезные для операций военно-морского флота.

Генеральный директор Aeronautics отметил, что он давно интересовался подобными разработками и долгое время искал союзников.

В своем заявлении глава компании подчеркнул: "Мы нашли идеального партнера в Mahindra".

В свою очередь представитель Mahindra сказал, что это их первый проект, связанный с беспилотниками, а "Aeronautics является ведущим производителем беспилотных летательных аппаратов с клиентами почти в 55 странах".
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