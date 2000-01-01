11.09 10:49 MIGnews.com

Новый iPhone – какой он?

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Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новый «бюджетный» iPhone 11.Как и предполагалось, смартфон оснащен двойной камерой со сверхширокоугольным объективом. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей. Вместе с тем в iPhone 11 предусмотрен режим ночной съемки, который работает примерно так же, как в Pixel 3 и других смартфонах. Фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с поддержкой 4К и записи видео в слоу-мо. Также она способна снимать широкоугольные снимки – для переключения режимов нужно просто повернуть смартфон.iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и имеет такие же габариты. У него по-прежнему корпус из алюминия и 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792 на 828 точек. Новый процессор Apple A13 в компании называют «самым быстрым чипом в мире». По сравнению с iPhone Xr, новый iPhone 11 работает на один час дольше.Телефон будет доступен в шести цветах: белый, черный, желтый, зеленый, фиолетовый и красный. Стоимость iPhone 11 составляет 700 долларов за минимальную комплектацию.Apple также представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.Смартфоны внешне практически не отличаются от предшествовавших iPhone Xs и Xs Max: они имеют экраны с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма с вырезом под фронтальную камеру. Корпус также выполнен из стекла и стали. Экран телефона на 15% энергоэффективнее прошлого поколения и имеет яркость до 1200 нит.Основная камера состоит из трех модулей: основной с широким углом обзора, сверхширокоугольный как у iPhone 11 и зум-объектив с трехкратным модулем. Все три камеры могут записывать видео в разрешении 4К. Новая технология Deep Fusion позволяет делать одновременно девять снимков, с помощью которых складывается единое изображение в высоком разрешении.По словам производителя, iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше Xs, а 11 Pro Max — на пять часов дольше Xs Max. В комплекте со смартфоном будет поставляться блок питания на 18 ватт, как у iPad Pro. У него такой же процессор Apple A13, как у обычного iPhone 11.Смартфон выйдет в темно-зеленом, белом, черном и золотом цветах. Стоимость iPhone 11 Pro составляет 1000 долларов, а Pro Max — 1100. Продажи начнутся 20 сентября.