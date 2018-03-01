В США робота научили жарить бургеры

Американская компания Miso Robotics совместно с ресторанным холдингом Cali Group разработала робота Flippy, который предназначен специально для жарки котлет в бургерных CaliBurger.
Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает портал TechCrunch.
Робот Flippy представляет собой манипулятор специальной конструкции, который умеет следить за степенью готовности котлет и переворачивать их. С помощью системы компьютерного зрения робот может распознавать различные объекты: котлеты, сыр и булки для бургеров.
По данным интернет-издания, в зависимости от заданных настроек робот кладет котлету на жарочную поверхность, время от времени переворачивает ее и затем кладет на булку.
Издание отмечает, что первый робот Flippy уже приступил к исполнению своих обязанностей по жарке бургеров в ресторане быстрого питания Caliburger в Пасадене (США).
Согласно информации издания, цена такого робота составляет 60 тысяч долларов, еще ежегодно компания будет вынуждена тратить на обслуживание машины около 20 тысяч.
После успешных испытаний Flippy должен поступить на службу и в другие 50 ресторанов холдинга в течение двух лет.
В компании предполагают, что кухонные роботы помогут владельцам ресторанов значительно сократить расходы на зарплату персоналу и оптимизировать время выполнения клиентских заказов.
"Мы изменим формат найма персонала, а в скором времени на кухнях останется гораздо меньше сотрудников, занимающихся опасным и низкооплачиваемым трудом", - сказал исполнительный директор Caliburger Джон Миллер в интервью "Би-би-си".