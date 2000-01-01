Ученые назвали животных, которые переживут Апокалипсис
Британские ученые полагают, что морские губки являются самыми стойкими животными на Земле. По словам специалистов эти организмы пережили катаклизмы, неоднократно происходившие на нашей планете, и переживут последующие.
В материале, опубликованном в журнале Current Biology, уточняется, что именно губки занимались восстановлением разрушенных в результате массового вымирания природных видов экосистем.
Палеонтологи в провинции Чжэцзян, находящейся на юго-востоке Китая, в узкой полосе аргиллитов обнаружили остатки свыше ста видов древних морских губок. Найденные образцы, по оценкам ученых, пережили период девонского массового вымирания.