12.02 04:14 MIGnews.com

Ученые назвали животных, которые переживут Апокалипсис

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Британские ученые полагают, что морские губки являются самыми стойкими животными на Земле. По словам специалистов эти организмы пережили катаклизмы, неоднократно происходившие на нашей планете, и переживут последующие.В материале, опубликованном в журнале Current Biology, уточняется, что именно губки занимались восстановлением разрушенных в результате массового вымирания природных видов экосистем.Палеонтологи в провинции Чжэцзян, находящейся на юго-востоке Китая, в узкой полосе аргиллитов обнаружили остатки свыше ста видов древних морских губок. Найденные образцы, по оценкам ученых, пережили период девонского массового вымирания.