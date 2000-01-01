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Ученые назвали животных, которые переживут Апокалипсис | Фото: Thinkstock12.02 04:14   MIGnews.com

Ученые назвали животных, которые переживут Апокалипсис

Британские ученые полагают, что морские губки являются самыми стойкими животными на Земле. По словам специалистов эти организмы пережили катаклизмы, неоднократно происходившие на нашей планете, и переживут последующие.

В материале, опубликованном в журнале Current Biology, уточняется, что именно губки занимались восстановлением разрушенных в результате массового вымирания природных видов экосистем.

Палеонтологи в провинции Чжэцзян, находящейся на юго-востоке Китая, в узкой полосе аргиллитов обнаружили остатки свыше ста видов древних морских губок. Найденные образцы, по оценкам ученых, пережили период девонского массового вымирания.
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