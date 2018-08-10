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NASA собирается покорить Солнце | Фото:11.08 03:20   MIGnews.com

NASA собирается покорить Солнце

Уже 11 августа NASA запускает свою первую миссию на Солнце - звезду, которая все еще остается большой загадкой для человечества, сообщает в пятницу ABC News.

По данным издания, американское космическое агентство намерено отправить максимально близко к звезде автоматическую научную станцию.

Ученые отмечают, что она подойдет к нашему светилу в семь раз ближе, чем любой другой запущенный с Земли объект.

Специалисты рассказали журналистам, что зонд "Паркер" не только не должен расплавиться, достигнув своего горячего места назначения, но и должен собирать подробную информацию о физических свойствах солнечной короны на протяжении семи лет – чтобы мы, наконец, смогли разгадать одну из крупнейших загадок современной астрофизики.

Солнечная корона уже 150 лет интригует астрофизиков. Она состоит из разреженной плазмы – газа, нагретого настолько, что электроны покидают атомные оболочки. Эта разогретая смесь ионов (в данном случае положительно заряженных атомов водорода, гелия и других элементов) и электронов разгоняется до сверхзвуковых скоростей и покидает корону в виде солнечного ветра.

Как именно это происходит – загадка для нас, поскольку вся информация, доступная нам, получена либо из наблюдений за полярными сияниями, которые вызваны тем, что солнечный ветер "врезается" в магнитосферу нашей планеты, либо из данных, собранных космическими телескопами и зондами.


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