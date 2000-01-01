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Американцы строят космический аппарат по технологии Берешит 10.07 16:34   MIGnews.com

Американцы строят космический аппарат по технологии Берешит

Американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace надеется построить следующий космический аппарат типа "Берешит" под названием "Генезис".

Космический аппарат "Берешит", запущенный прошлой весной, возможно, не смог успешно приземлиться на Луну, но использованная технология пробудила интерес у многих зарождающихся коммерческих космических компаний.

Космический аппарат стоил около 100 миллионов долларов. Это был совместный проект частных компаний SpaceIL и Israel Aerospace Industries, финансируемый почти полностью за счет частных пожертвований известных еврейских филантропов, в том числе южноафриканских миллиардеров.

Проект стартовал в рамках вступления Израиля в Google Lunar X challenge для неправительственных групп, с целью посадить космический аппарат на Луне. Google завершил конкурс в 2018 году без победителей, но израильская команда решила продолжить реализацию данного проекта в частном порядке.

Американская версия "Берешит" будет создаваться преимущественно в Соединенных Штатах под названием "Генезис". Разработкой будет заниматься Firefly Aerospace.

Firefly Aerospace является одной из девяти компаний, отобранных НАСА для участия в коммерческой программе Lunar Payload Services (CLPS) для доставки грузов на поверхность Луны, включая возможное проведение там научных экспериментов.
 


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