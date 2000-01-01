08.11 12:45 MIGnews.com

В Израиле нашли останки доисторических людей

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В пещере на севере Израиля, археологи обнаружили останки зубов, которым около 38 000 лет. После анализа, ученые пришли к выводу, что эта находка сочетает в себе черты зубов неандертальца и человека разумного.Считается, что к тому времени неандертальцы в этом регионе давно вымерли, хотя некоторые, возможно, выжили в изоляции.Ученые предположили, что шесть найденных зубов принадлежали людям, которые скрещивались между собой - но не в Израиле. Их встреча, скорее всего, произошла в Европе. Затем их гибридное потомство вернулось обратно в Левант, заключила команда исследователей из Израиля, Австрии и Соединенных Штатов.Зубы, найденные в пещере Манот, доисторическом месте в Западной Галилее, связаны с культурой Ауриньяк, которая известна впечатляющими наскальными рисунками и изысканными статуэтками, найденными в Европе, возрастом в 43 000 лет. Ауриньяк, названная в честь пещеры на юго-западе Франция считается первой человеческой культурой, которая широко использовала искусство и символику после прибытия человека разумного из Леванта и Африки и исчезновением неандертальцев.Открытие подтверждает, что геном неандертальцев выжил в популяциях человека разумного, с которыми они скрещивались. Ученые знают об этом уже почти десять лет. Генетические исследования показывают, что все люди за пределами Африки к югу от Сахары несут от одного до трех процентов неандертальской ДНК.Пещера была обнаружена случайно во время строительных работ в 2008 году. Археологические раскопки обнаружили доисторические находки, в том числе 55 000-летний череп, предположительно принадлежавший некоторым из наших самых ранних человеческих предков.