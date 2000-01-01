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В Израиле тестируют глазные капли которые заменят очки 06.03 12:17   MIGnews.com

В Израиле тестируют глазные капли которые заменят очки

Израильские офтальмологи из иерусалимской больницы Шаарей Цедек и бар-иланского института нанотехнологии и современных материалов (BINA) разработали глазные капли которые могут улучшить зрение при дальнозоркости и близорукости.

“Нано-капли” закапывали в роговицу свиней. Испытания прошли успешно. До конца текущего года должны пройти испытания на людях.

Заявление об этом прорыве было сделано главой команды исследователей, доктором Давидом Смаджа на второй ежегодной конференции Шаарей Цедек на прошлой неделе. Смаджа заявил: нано-капли -революционизируют офтальмологическое лечение дальнозоркости и близорукости и другие трудно поддающиеся лечению случаи”. По словам доктора, капли потенциально могут заменить мультифокальные линзы.
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