Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Американцы собираются на Марс 05.07 05:45   MIGnews.com

Американцы собираются на Марс

Трамп пообещал землянам о полете и высадке на Марс в ближайшее время.

Об этом сообщает Сегодня.

По словам президента США, американские астронавты в ближайшее время высадятся на красную планету. Там же будет установлен национальный флаг.

«Мы еще вернемся на Луну, а в скором времени посетим Марс, где установим американский флаг», – сказал Дональд Трамп.

Президент США распорядился о выделении дополнительных 1,6 млрд долларов на полеты на Луну и Марс. Эти средства запросят у Конгресса в рамках финансирования НАСА.

Американцы планируют очередную высадку на Луну в 2024 году. На Марс американский экипаж предположительно отправится в средине 30-х годов нынешнего столетия.

Как сообщал MIGnews ранее, суд расстроил планы Трампа по строительству стены с Мексикой.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:52
Конфетные сигареты приводят к табакозависимости?
14:02
Налоговые поступления Израиля резко сократились
13:54
Турция, Иран, РФ: названы сроки саммита по Сирии
13:41
Япония хочет стать "честным брокером" между Израилем и ПА
13:25
Хизбалла оказывает давление на Бейрут?
12:47
Арье Дери: Нас тоже называли "черными"
12:25
Сбежавшая жена: шейх Дубая пытается вернуть супругу
12:15
США недовольны реакцией палестинцев на "сделку века"
11:55
Россия катастрофически теряет население
11:32
Задержание танкера в Гибралтаре: Тегеран в бешенстве
11:28
Прорыв в Технионе: антибиотики станут персонализированными
10:50
Иран может пересмотреть свою позицию
10:10
Главную площадь Петах-Тиквы назвали в честь Трампа
10:03
Секс-преступница Малка Лейфер подделала документы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus