05.07 05:45 MIGnews.com
Американцы собираются на Марс
Трамп пообещал землянам о полете и высадке на Марс в ближайшее время.
Об этом сообщает Сегодня.
По словам президента США, американские астронавты в ближайшее время высадятся на красную планету. Там же будет установлен национальный флаг.
«Мы еще вернемся на Луну, а в скором времени посетим Марс, где установим американский флаг», – сказал Дональд Трамп.
Президент США распорядился о выделении дополнительных 1,6 млрд долларов на полеты на Луну и Марс. Эти средства запросят у Конгресса в рамках финансирования НАСА.
Американцы планируют очередную высадку на Луну в 2024 году. На Марс американский экипаж предположительно отправится в средине 30-х годов нынешнего столетия.
Как сообщал MIGnews ранее, суд расстроил планы Трампа
по строительству стены с Мексикой.
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