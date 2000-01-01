06.07 00:02 MIGnews.com

Британская система распознавания лиц ошибается в 81% случаев

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Технологии распознавания лиц уже во всю используются правоохранительными органами в разных странах. Но насколько хороши такие системы?Оказалось, что порой они крайне далеки от совершенства. Как сообщает источник, согласно независимому отчёту, система распознавания лиц Met, которую используют полицейские Лондона, в 81% случаев обнаруживает совершенно не тех людей.Met используется в 10 районах города. Исследователи проверили точность системы в шести из них и оказалось, что из 42 подозрительных совпадений, которые выделила система, только восемь были верны.Эта система используется в столице Великобритании с 2016 года и, судя по всему, до сих пор находится в пилотном режиме. И хотя у неё были явные успехи, отчёт указывает на то, что в случае оспаривания работы системы в суде, её использование вообще может быть признано незаконным.Кроме того, ряд специалистов считает, что система ко всему прочему ещё и недостаточно полно оповещает людей на улице о том, что они находятся под наблюдением, но это уже к вопросу о качестве её работы не относится.