Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Британская система распознавания лиц ошибается в 81% случаев 06.07 00:02   MIGnews.com

Британская система распознавания лиц ошибается в 81% случаев

Технологии распознавания лиц уже во всю используются правоохранительными органами в разных странах. Но насколько хороши такие системы?

Оказалось, что порой они крайне далеки от совершенства. Как сообщает источник, согласно независимому отчёту, система распознавания лиц Met, которую используют полицейские Лондона, в 81% случаев обнаруживает совершенно не тех людей.

Met используется в 10 районах города. Исследователи проверили точность системы в шести из них и оказалось, что из 42 подозрительных совпадений, которые выделила система, только восемь были верны.

Эта система используется в столице Великобритании с 2016 года и, судя по всему, до сих пор находится в пилотном режиме. И хотя у неё были явные успехи, отчёт указывает на то, что в случае оспаривания работы системы в суде, её использование вообще может быть признано незаконным.

Кроме того, ряд специалистов считает, что система ко всему прочему ещё и недостаточно полно оповещает людей на улице о том, что они находятся под наблюдением, но это уже к вопросу о качестве её работы не относится.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:33
На помойке Лондона найдена "мечта террориста"
02:11
10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением
01:07
В официальной рекламе Google замечен русский мат
23:02
Германия оштрафовала Facebook на 2 млн евро
22:03
Парализованные руки можно восстановить
21:22
Электроскутеры делают Тель-Авив одновременно и адом, и раем
20:27
Выборы могут не состоятся если не сформируется коалиция
19:32
Ополченцы сливаются с силами безопасности Ирака
19:10
Детей китайских мусульман забирают от родителей
18:40
Нетаниягу ослабил ограничения для сектора Газа
18:20
Погрузка С-400 для Турции начнется на следующей неделе
18:00
Экс-Мисс Ирака: Конфликт глубоко укоренился в антисемитизме
17:13
Доктор Майк оказал помощь аллергику на израильском рейсе
16:40
ЕС попросил Израиль о помощи из-за миграционного кризиса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus