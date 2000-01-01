05.01 23:15 MIGnews.com

Земля максимально приблизилась к Солнцу

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Земля прошла перигелий — максимально приближенную к Солнцу точку своей орбиты. Это тихое астрономическое событие произошло в воскресенье, 5 январяКак и другие планеты Солнечной системы она вращается по слабо вытянутой эллиптической орбите: в афелии — наиболее удаленной от Солнца точке орбиты — расстояние до центрального светила составляет 152,1 млн км. В 2020 году Земля будет проходить афелий 6 июля.В воскресение, 5 января, напротив, Земля находились всего в 147,09 млн км, из-за чего видимый диаметр Солнца стал примерно на 1.5% больше среднего.Изменение расстояние до Солнца в ходе орбитального движения не оказывает заметного влияния на климат нашей планеты, на него гораздо сильнее воздействует распределение континентов: климат северного полушария более континентален, поскольку тут больше и самих континентов.