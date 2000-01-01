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Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов | Фото:04.07 12:24   MIGnews.com

Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов

В среду Facebook признал перебои в работе, которые затронули пользователей в разных частях света, и выразил надежду, что проблема решена.

Об этом в четверг, 4 июля, сообщает The Times of Israel.

Сервис онлайн-мониторинга DownDetector ранее сообщил, что перебои начались около 12:00 по Гринвичу и затронули Facebook, а также Instagram и WhatsApp.

Хештеги #Facebookdown и #instagramdown стремительно набрали популярность в Twitter по мере того, как пользователи по всему миру сообщали, что эти приложения не работают.

В четверг утром Facebook выразил надежду, что он решил проблему и принес извинения. По данным DownDetector, тысячи пользователей по всему миру сообщили о сбоях, которые больше всего затронули Европу и Северную Америку.

В марте этого года произошел сбой в работе соцсети продолжительностью до 24 часа, который затронул около 2,7 миллиарда человек. Тогда в компании заявили, что сбой произошел из-за "изменения конфигурации сервера".

Считается, что перерыв в работе 13 марта стал худшим в истории интернет-гиганта, который насчитывает около 2,7 миллиарда человек, являющихся пользователями его основной социальной сети, Instagram и приложений для обмена сообщениями.


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