Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов

Сервис онлайн-мониторинга DownDetector ранее сообщил, что перебои начались около 12:00 по Гринвичу и затронули Facebook, а также Instagram и WhatsApp.
Хештеги #Facebookdown и #instagramdown стремительно набрали популярность в Twitter по мере того, как пользователи по всему миру сообщали, что эти приложения не работают.
В четверг утром Facebook выразил надежду, что он решил проблему и принес извинения. По данным DownDetector, тысячи пользователей по всему миру сообщили о сбоях, которые больше всего затронули Европу и Северную Америку.
В марте этого года произошел сбой в работе соцсети продолжительностью до 24 часа, который затронул около 2,7 миллиарда человек. Тогда в компании заявили, что сбой произошел из-за "изменения конфигурации сервера".
Считается, что перерыв в работе 13 марта стал худшим в истории интернет-гиганта, который насчитывает около 2,7 миллиарда человек, являющихся пользователями его основной социальной сети, Instagram и приложений для обмена сообщениями.