04.10 00:48 MIGnews.com

Ученые: девятая планета Солнечной системы - черная дыра

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Согласно новым исследованиям, черная дыра, спрятанная на краю нашей солнечной системы, может объяснить обнаружение девятой планеты. Уже более века некоторые астрономы предполагают, что наблюдаемые странные гравитационные силы, действующие на отдаленные тела в Солнечной системе, были вызваны другой планетой.Но, несмотря на то, что команда астрономов из США и Великобритании называет "растущим массивом наблюдательных аномалий", связанных с удаленными объектами в нашей солнечной системе, Планета 9 так и не была непосредственно обнаружена.Согласно новому исследованию, Планета 9 на самом деле является изначальной черной дырой, гипотетическим типом черной дыры, которая была бы сформирована в самом начале Вселенной.Гравитационные эффекты этой черной дыры могут объяснить, почему объекты за пределами Нептуна имеют странные орбиты, а также почему Планета 9 непосредственно не наблюдалась. "Возможно, наиболее естественным объяснением [для гравитационных аномалий] является то, что они вызваны существованием неизвестной популяцией планет", пишут исследователи.Однако это "будет означать, что наши модели формирования планет, возможно, потребуется обновить, чтобы учесть эту новую популяцию свободно плавающих планет". Вместо этого исследователи решили "сосредоточиться на более захватывающей возможности", что аномалии вызывает изначальная черная дыра.Они пишут, что такая черная дыра может иметь то, что известно как микрогало темной материи, область пространства вокруг черной дыры, которая испускает "сигналы аннигиляции".