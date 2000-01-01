Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Астрономы научились искать `тайные` черные дыры | Фото:03.11 00:34   MIGnews.com

Астрономы научились искать "тайные" черные дыры

Черные дыры поглощают свет, что делает их непосредственное наблюдение – невозможным. Легче всего их обнаружить, когда образуется тандем со звездой, вращающейся вокруг нее, заставляя черную дыру поглощать материю, которая испускает рентгеновские лучи.

Однако теперь ученые сообщили о новом методе нахождения малых скрытых чёрных дыр без использования привычных методик обнаружения, сообщает научный журнал N+1.

Для поиска астрономы использовали доплеровский сдвиг — эффект, при котором свет от движущихся объектов будет иметь различную длину волны в зависимости от относительного движения источника и наблюдателя.

Значительный доплеровский сдвиг может указывать на мощный источник гравитации. Таким образом, когда мы видим отклонения в яркости звезды, можно предположить, что рядом находится крупный объект, вращающийся вокруг звезды и время от времени блокирующий её свет. Сопоставив результаты исследований, учёные предположили о наличии в заданном месте чёрной дыры.

Именно так была обнаружена черная дыра в двойной системе, состоящей из гигантской звезды 2MASS J05215658 + 4359220 и неизвестного партнера. Согласно выдвинутой теории, объект рядом со звездой должен иметь массу, примерно в три раза превышающую массу нашего Солнца. Это указывает на то, что перед нами, вероятно, небольшая черная дыра.

Следующим шагом в доказательстве полезности этого подхода станет поиск других черных дыр. Если специалисты снова смогут получить положительные результаты, то это означает появление эффективного инструмента для поиска многочисленных черных дыр по всей нашей галактике


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:21
Медики рассказали, когда обостряются болевые ощущения
22:12
Работорговцы продавали женщин через Instagram
21:38
Робота научили в точности копировать движения человека
21:02
Медики назвали главные причины судорог ноги
20:30
Ученые: вождение "расслабляет" крыс
19:26
Медики рассказали об ужасах "тихого" инфаркта
18:52
Гастроэнтеролог объяснила целебные свойства бульона
16:43
РПЦ обиделась на главу Элладской церкви
16:10
Новые протесты в Гонконге переросли в насилие  
15:00
В Японии произошло извержение вулкана  
14:37
Либерман и Лапид нашли виновных в ракетных обстрелах
14:03
Пугачева оскандалилась новой выходкой с машиной на перроне
13:40
На Францию надвигается разрушительный шторм
13:22
Вандалы осквернили стелу свастикой в Колумбии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus