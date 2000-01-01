03.11 00:34 MIGnews.com

Астрономы научились искать "тайные" черные дыры

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Черные дыры поглощают свет, что делает их непосредственное наблюдение – невозможным. Легче всего их обнаружить, когда образуется тандем со звездой, вращающейся вокруг нее, заставляя черную дыру поглощать материю, которая испускает рентгеновские лучи.Однако теперь ученые сообщили о новом методе нахождения малых скрытых чёрных дыр без использования привычных методик обнаружения, сообщает научный журнал N+1.Для поиска астрономы использовали доплеровский сдвиг — эффект, при котором свет от движущихся объектов будет иметь различную длину волны в зависимости от относительного движения источника и наблюдателя.Значительный доплеровский сдвиг может указывать на мощный источник гравитации. Таким образом, когда мы видим отклонения в яркости звезды, можно предположить, что рядом находится крупный объект, вращающийся вокруг звезды и время от времени блокирующий её свет. Сопоставив результаты исследований, учёные предположили о наличии в заданном месте чёрной дыры.Именно так была обнаружена черная дыра в двойной системе, состоящей из гигантской звезды 2MASS J05215658 + 4359220 и неизвестного партнера. Согласно выдвинутой теории, объект рядом со звездой должен иметь массу, примерно в три раза превышающую массу нашего Солнца. Это указывает на то, что перед нами, вероятно, небольшая черная дыра.Следующим шагом в доказательстве полезности этого подхода станет поиск других черных дыр. Если специалисты снова смогут получить положительные результаты, то это означает появление эффективного инструмента для поиска многочисленных черных дыр по всей нашей галактике