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Все обновления WhatsApp, которые появятся в 2020 году | Фото:02.01 12:02   MIGnews.com

Все обновления WhatsApp, которые появятся в 2020 году

Приложение WhatsApp внедрило ряд новых функций за последние 12 месяцев, а 2020 год будет не менее насыщенным на нововведения.

Британское издание Еxpress перечислило ожидаемые новинки на основе анализа бета-версий.

В частности, в приложении появится темный режим (Dark Mode): в серых и черно-белых тонах. В то время, как насыщенный черный фон будет единственным, который позволит экономить заряд аккумулятора. Это делается для того, чтобы сделать экран смартфона менее ярким при использовании его в ночное время. Эта новинка пока находится в разработке.

Все обновления WhatsApp, которые появятся в 2020 году | Фото:

Также может появиться в этом году функция, которая позволит сообщениям самоуничтожаться, как в фильмах "Миссия невыполнима". В частности, групповые чаты смогут устанавливать общее правило удаления сообщений, чтобы они исчезали через один час, один день, неделю, месяц или год. Тем не менее, WhatsApp пока официально не объявил о планах внедрить эту функцию.

Также приложение может запустить каталоги покупок в WhatsApp Business. Программное обеспечение предназначено для того, чтобы помочь клиентам общаться с партнерами или представителями службы поддержки с помощью тех же инструментов, что и в обычном чате.

Все обновления WhatsApp, которые появятся в 2020 году | Фото:


Таким образом, продавцы смогут делиться полным каталогом своего товара, который можно просмотреть в том же окне чата, которое пользователь обычно использует для общения с владельцами бизнеса. Пока юзеры не могут ничего покупать из каталога, но в будущем появится подобная функция, чтобы можно было для этой цели на выходить из приложения.

Также реклама больше не будет приходить в окна чата. Вместо этого она будет проигрываться между слайдами в статусах WhatsApp – точно так же, как и на других платформах Facebook, включая Instagram.


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