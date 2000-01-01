01.10 23:05 MIGnews.com
У КНР есть ракета, которая может ударить по любой точке
Министерство обороны Китая на военном параде в честь 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики в Пекине показало наиболее модернизированную ядерную межконтинентальную ракету DF-41.
Дальность полета ракеты DF-41 составляет более 14 тысяч километров, она может ударить по любой точке на Земле.
До этого считалось, что американская ракета US LGM-30 Minuteman имеет наибольшую дальность полета с 13-ю тысячами километров, пишет Global Times
.
По словам китайского эксперта Янга Ченгюна, данная ракета DF-41 является ядерным оружием четвертого поколения и имеет наибольшую дальность полета среди всех китайских межконтинентальных ракет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии