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У КНР есть ракета, которая может ударить по любой точке 01.10 23:05   MIGnews.com

У КНР есть ракета, которая может ударить по любой точке

Министерство обороны Китая на военном параде в честь 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики в Пекине показало наиболее модернизированную ядерную межконтинентальную ракету DF-41.

Дальность полета ракеты DF-41 составляет более 14 тысяч километров, она может ударить по любой точке на Земле.

До этого считалось, что американская ракета US LGM-30 Minuteman имеет наибольшую дальность полета с 13-ю тысячами километров, пишет Global Times.

По словам китайского эксперта Янга Ченгюна, данная ракета DF-41 является ядерным оружием четвертого поколения и имеет наибольшую дальность полета среди всех китайских межконтинентальных ракет.


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