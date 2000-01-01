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Porsche инвестирует в авто-технологии Израиля | Фото: Thinkstock02.06 05:27   MIGnews.com

Porsche инвестирует в авто-технологии Израиля

Немецкий автопроизводитель Porsche, принадлежащий Volkswagen, официально объявил в четверг, 1 июня, что он инвестирует десятки миллионов евро в стартапы технологий смарт-автомобилей в Израиле.

Инвестиции будут осуществляться через фонды венчурного капитала Magma и Grove и, вероятно, будут расширены позже. Компания не сообщила, в какие стартапы она планирует инвестировать.

В своем заявлении Porsche сообщает: "Израиль является ключевым основным рынком для IT-инженеров и специалистов, у него больше стартапов, чем в любой другой стране мира. Этот талант и ноу-хау вместе с опытом сотрудников Porsche представляют собой отличную основу для роста будущих бизнес-моделей".

За последние два года Porsche значительно расширила свои инвестиции в технологии смарт-автомобилей и создала для этого отдельную дочернюю компанию Porsche Digital.

Компания планирует открыть постоянное представительство в Израиле, которое найдет передовые технологии и объединит их с проектами Porsche, аналогично деятельности офиса Daimler в Израиле.
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