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Израильская гимнастка взяла золото и серебро на Кубке Мира 30.04 09:01   MIGnews.com

Израильская гимнастка взяла золото и серебро на Кубке Мира

На Кубке Мира по ритмической гимнастике в Баку израильская гимнастка Линой Ашрам стала победителем в состязаниях с мячом и заняла второе место в состязаниях с обручем.

19-летней Ашрам удалось пройти в два финала. На упражнениях с мячом Ашрам получила  21 750 очков и взяла золотую медаль. Российская гимнастка Дина Аверина получила 21 100 очков и взяла серебро, белорусская гимнастка Екатерина галкина  получила 20 500 очков и получила бронзовую медаль.

В соревнования с обучем победила Аверина, получившая  22 000 очков, но Ашрам шла прямо за ней, получив 21 850 очков и серебряную медаль. на третьем месте - американка Лаура Зенг.






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