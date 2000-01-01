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Беэр-Шева празднует золото | Фото: Thinkstock30.04 08:11   MIGnews.com

Беэр-Шева празднует золото

Ха-Поэль Беэр-Шева второй год подряд стала чемпионом Израиля по футболу.

За три тура до финиша они стали недосягаемы для соперника, победив со счетом 2:1 своего главного соперника, Маккаби Тель-Авив. Проигрывая по ходу встречи, южане смогли не только сравнять счет, но и вырвать победу на последней минуте матча.

Теперь главная борьба в верхней части таблицы будет за бронзу. Главные кандидаты: столичный Бейтар, победивший 2:0 Маккаби Хайфу и Маккаби Петах-Тиква, одолевшая Сахнин 1:0.

В нижней части турнирной таблицы Кфар-Саба впервые за последние полгода победила со счетом 1:0 Ашкелон и именно эти две команды, а также Ха-Поэль Тель-Авив, уступившая со счетом 0:2 Ашдоду, продолжают бороться за одно, единственное место, которое спасет их от вылета.
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