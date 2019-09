28.09 10:04 MIGnews.com

Марафон на чемпионате мира в Дохе: израильтянка провалилась

📣WE'RE HALFWAY📣



Lonah Salpeter is closing fast on the leading group.



Will the Israeli continue her fine form in the latter half of the marathon? pic.twitter.com/JhP0QvbDCU — IAAF (@iaaforg) September 27, 2019

A first midnight marathon at a world championship saw Kenya’s Ruth Chepngetich earn her first major gold, clocking 2:32:43 in testing heat and humidity.



Our report👇



📰:https://t.co/mTfytd7YW8 pic.twitter.com/n9UummDTL2 — IAAF (@iaaforg) September 28, 2019

OUR FIRST 2019 WORLD CHAMPION🎉



Ruth Chepngetich wins the women’s marathon in 2:32:43.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/BQJnTF81Wz — IAAF (@iaaforg) September 27, 2019

Израильтянка Лона Чемтай Салпетер потерпела поражение в субботу во время марафона на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, не сумев завершить гонку.Как сообщает The Times of Israel , она считалась одним из лидеров забега, но выбыла на 32 километре из-за теплового удара на фоне сильной жары.По данным Международной ассоциации федераций легкой атлетики, 23 из 68 спортсменов не смогли финишировать.Организаторы в пятницу сообщали, что гонка будет проходить по плану, несмотря на 32-градусную жару и влажность 73%. Марафон и другие мероприятия на выносливость проводились поздно ночью, чтобы свести к минимуму возможность теплового удара у участников.Чемпионкой мира в марафоне стала Рут Чепнгетич, преодолев дистанцию за 2 часа 32 минуты 43 секунды. Второе место – Роуз Челимо (Бахрейн) с отставанием на 63 секунды. Третьей финишировала Хелалия Йоханнес (Намибия). Палестинка Маяда Аль Саяд – 39-е место.