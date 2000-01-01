27.09 07:50 MIGnews.com

Катар пригласил геев и трансгендеров на чемпионат мира 2022

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Высокопоставленный чиновник Кубка Мира в Катаре пригласили транссексуальных фанатов и фанатов с нетрадиционной сексуальной ориентацией на турнир 2022 года, но подчеркнул, что они должны будут уважать катарские обычаи.Акты гомосексуализма запрещены в Катаре на законодательном уровне, но транссексуальность настолько редкое явление в стране, что закон пока неопределен. "Я хотел бы заверить любого фаната, любого пола, сексуальной ориентации, религии, расы, будьте уверены, что Катар является одной из самых безопасных стран в мире - и всем вам здесь рады", - сказал исполнительный директор чемпионата мира по футболу Катар 2022 Насер аль-Хатер.Он отвечал на вопросы СМИ в среду, 25 сентября, о юридических и правозащитных мерах для трансгендеров."Безопасность каждого отдельного болельщика имеет для нас первостепенное значение", - сказал Хатер, добавив, что ожидается прибытие "чуть более миллиона болельщиков"."Сотрудники службы безопасности проводят большую подготовку, чтобы понять культурные различия и принимать их в таких рамках". Проблемы ЛГБТ присутствуют в Катаре, как и в остальной части консервативного региона Персидского залива. Недавно, интернет-ресурс, опубликовавший историю о гее анонимного автора, был вскоре заблокирован.На вопрос о наличии алкоголя во время турнира Хатер сказал: "Катар - консервативная страна, скромная страна. Алкоголь не является частью нашей культуры - однако, гостеприимство - да".