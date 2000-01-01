Израиль выиграл золото на чемпионате мира по кикбоксингу
Израиль выиграл золото на чемпионате мира по кикбоксингу среди женщин. Израильский кикбоксер Юлия Сачкова завоевала золотую медаль в субботу, 26 октября, на чемпионате мира в Боснии.
Трое других израильтян забрали домой серебряные медали с конкурса Всемирной ассоциации кикбоксинга (WAKO) в Сараево.
Сачкова, 21-летняя солдат ЦАХАЛа из Хайфы, победила соперницу из Чехии в финале весовой категории до 52 кг по правилам К-1. "Мечта сбылась!" - сказала она общественному вещателю Кан. "Все сработало отлично". Шир Коэн, 19 лет, занял второе место в классе до 52 кг по кикбоксингу в стиле KL.
Даниэлла Пашаева, 18-летняя девушка, которая, как и Коэн, родом из северного города Тверия, заняла второе место по правилам LK в категории до 48 кг. Что касается мужчин, 19-летний Ор Моше из Нагарии выиграл серебро в категории до 67 кг (148 фунтов) по правилам К-1.
Хани Сакс, глава Федерации кикбоксинга Израиля, приветствовал "историческое достижение", отметив молодой возраст израильских спортсменов.