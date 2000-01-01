22.07 08:17 MIGnews.com

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

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Украинский боксер Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в истории страны. Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоялся в Москве в субботу, 22 июля. В финале Усик победил россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.Таким образом, боксер стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.Гассиев в свою очередь признал, что Усик был самым сложным соперником в его карьере. После победы спортсмен вызвал на поединок британца Тони Беллью, который ответил согласием.