22.02 21:05 MIGnews.com

Израиль примет участие в турнире по велоспорту в ОАЭ

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Сборная Израиля по велоспорту впервые примет участие в турнире в ОАЭ в 2020 году. Начало турнира запланировано на воскресенье, 23 февраля.Об этом сообщает Times of Israel.Команда Israel Start Up Nation примет участие в крупнейшем на Ближнем Востоке мероприятии по велоспорту. Участникам предстоит пройти 148 километров по всем семи Объединенным Арабским Эмиратам от Дубая до Абу-Даби."Это вдохновляющий момент", - заявил израильский велосипедист Омер Гольдштейн. "До недавнего времени это казалось бы нереалистичной мечтой." Спортсмен добавил, что был приятно удивлен теплым приемом, который его команда получила в ОАЭ.По его словам, местные жители просили сделать фотографии с участниками команды и израильским флагом.В последние годы израильские спортсмены начали принимать участие в соревнованиях в ОАЭ. В 2018 и 2019 годах национальный гимн "Хатиква" неоднократно исполнялся на турнирах по дзюдо и джиу-джитсу.