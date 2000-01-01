20.01 02:42 MIGnews.com

Конор Макгрегор разобрался с соперником за 40 секунд

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Лас-Вегас на T-Mobile Arena принимал номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном бою карда здесь сражались бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американский ветеран промоушена Дональд "Ковбой" Серроне.Скандальному ирландцу понадобилось всего 40 секунд, чтобы нокаутировать "Ковбоя", причем Макгрегор использовал для этого интересный арсенал - удары плечами и не свойственные ему удары ногами в голову.Рефери Херб Дин пытался дать Серроне шанс и чуть дольше необходимого не вмешивался во время добивания у клетки. Однако в итоге он остановил бой и обозначил триумфальное возвращение Конора Макрегора.Это первая победа ирландца с 12 ноября 2016 года.