16.10 02:58 MIGnews.com

Турецкие футболисты отдали честь солдатам, воюющим в Сирии

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Турецкие футболисты отпраздновали забитый гол в матче с Францией, который в итоге завершился со счетом 1: 1, военным салютом солдатам, сражающимся на северо-востоке Сирии. УЕФА планирует провести расследование.Правящий орган уже заявил, что рассмотрит сообщения о том, что футболисты Турции выступили с военным салютом в своем отборочном турнире Евро-2020 против Албании.Оливье Жиру забил за Францию на 75-й минуте матча в понедельник вечером, а Каан Айхан сравнял счет с Турцией шесть минут спустя. Затем его товарищи по команде выстроились перед болельщиками и отдали честь.Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнес защитил действия команды, заявив, что это был жест уважения к вооруженным силам, а не политическое заявление или агитация.