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Саудовская футбольная команда помолилась в Иерусалиме | Фото:14.10 17:12   MIGnews.com

Саудовская футбольная команда помолилась в Иерусалиме

Члены национальной сборной Саудовской Аравии по футболу посетили в понедельник, 14 октября, на Храмовой горе в Иерусалиме и помолились в мечети Аль-Акса, третьей по значимости святыне в исламе, в преддверии своего матча против сборной Палестины на Западном берегу.

Официальное информационное агентство Палестинской администрации Wafa сообщило, что местные религиозные власти "информировали саудовских посетителей о ситуации в мусульманском святом месте, в частности о преследовании израильской полицией верующих и о спонсируемых государством попытках еврейских фанатиков захватить его". Команды встретятся в азиатских отборочных играх на чемпионат мира 2022 года.

Арабские клубы и национальные сборные исторически отказывались играть на палестинских территориях, поскольку это требует получения разрешений на въезд в Израиль. Игра во вторник знаменует собой изменение политики королевства, которое ранее проводило матчи против палестинской команды в третьих странах. Ирак, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн также делают это. Египет и Ливан, по-прежнему отказываются.

Саудовская Аравия не имеет официальных дипломатических отношений с Израилем, но обе страны противостоят агрессии Ирана.

Этот визит нарушает многолетний арабский бойкот еврейского государства. В воскресенье президент Палестинской администрации Махмуд Аббас встретился с командой, сказав им: "Мы гордимся этим визитом, и мы считаем, что он воплощает исторические отношения между Саудовской Аравией и Палестиной. Ваш приезд восхищает палестинский народ", сообщают официальные палестинские новости Агентство WAFA.


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