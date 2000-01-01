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Кениец пробежал марафон за рекородные два часа | Фото:13.10 00:57   MIGnews.com

Кениец пробежал марафон за рекородные два часа

Кенийец Элиуд Кипчог вошел в историю легкой атлетики, став первым человеком в истории, который пробежал марафон менее чем за два часа. Олимпийский чемпион завершил забег вокруг венского парка Пратер за один час 59:40 минут в субботу, 12 октября. Кипчог потратил в среднем около 2,50 минуты на километр.

На последнем километре кардиостимуляторы и машина сопровождения отодвинулись, и Кипчог, улыбнувшись толпе, завершил марафон.

Однако орагнизация ИААФ заявила, что не признает забег в качестве официального рекорда, потому что он не участвовал в открытых соревнованиях и использовал кардиостимуляторы. Хотя президент Себастьян Коу приветствовал эту попытку.

Пробежка, организованная и профинансированная британской химической компанией INEOS и получившая название INEOS 1.59, стала второй попыткой Кипчоге преодолеть прошлый рекорд.


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