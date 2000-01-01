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Израиль упал на 98 место в рейтинге ФИФА | Фото: David Katz/The Israel Project/Flickr12.04 13:43   MIGnews.com

Израиль упал на 98 место в рейтинге ФИФА

После кратковременного улучшения израильская сборная по футболу вновь ухудшила свои показатели в рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг.

Теперь она разделяет с Арменией 98 место, что на 4 позиции хуже, чем месяц назад. От нового антирекорда израильских футболистов отделяет лишь 2 места – в январе сборная Еврейского государства занимала 99 место, однако в марте сумела подняться до 94.

В марте сборная Израиля провела один товарищеский матч – против Румынии, который закончился со счетом 1:2 не в пользу израильтян.

Лидирует в рейтинге сборная Германии. Также в топ-10 лучших входят Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Испания, Чили и Польша.
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