10.12 14:04 MIGnews.com

4-кратный олимпийский чемпион РФ Тихонов оценил решение WADA

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года."У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA", - заявил Тихонов."Лет 15-17 назад я начал говорить с трибуны Олимпийского комитета, коллегии, на совете в Министерстве спорта (я был членом Президиума коллегии), и когда собирали всех министров спорта, я сказал – настанет час, когда мы опозоримся на весь мир. Я приводил примеры со штангистами, легкоатлетами, с биатлонистами. По моей просьбе доложили президенту в Красноярске, положили на стол лист – какое количество у нас спортсменов с допингом. Тогда, два с половиной года назад президент России, чьим доверенным лицом я был во время избирательной кампании, сказал: "Да, у нас есть большие проблемы с допингом". Это сказал президент страны, но подчиненные пропустили это мимо ушей. Так чего мы ждали? Все меня обвиняли в том, что я "гоню пургу". Я на каждом углу говорил", - отметил он.Тихонов заявил, что в РФ около 3000 допингов.