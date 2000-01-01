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Россию могут отстранить от участия в Олимпиадах на 4 года 09.12 13:10   MIGnews.com

Россию отстранили от участия в Олимпиадах на 4 года

Российские атлеты столкнулись с беспрецедентным запретом на участие в Олимпиадах и чемпионатах на срок четыре года.

Бан обсуждался на встрече Всемирного Антидопингового Агентства (Wada)  в Лозанне, Швейцария.

Запрет принят единогласным решением. Он означает, что не только российские атлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях, но и спортивным функционерами и чиновникам будет запрещено их посещать.

России запретили участвовать в  Олимпиаде 2020 года в Токио, в Зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и в Кубке Мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Причиной санкций являются утверждения Wada  о том, что Российское Антидопинговое Агентство  (Русада) не выполняет его требований и не предоставляет полной базы данных по своим атлетам.

На прошлой неделе российский министр спорта Павел Колобков отказался комментировать возможные санкции до принятия решения в Лозанне.

Российский допинговый скандал постепенно раскручивался после Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Тогда была вскрыта масштабная схема по фальсификации результатов тестов российских спортсменов, в рамках которой были заменены склянки с мочой атлетов.


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