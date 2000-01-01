Россию отстранили от участия в Олимпиадах на 4 года
Российские атлеты столкнулись с беспрецедентным запретом на участие в Олимпиадах и чемпионатах на срок четыре года.
Бан обсуждался на встрече Всемирного Антидопингового Агентства (Wada) в Лозанне, Швейцария.
Запрет принят единогласным решением. Он означает, что не только российские атлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях, но и спортивным функционерами и чиновникам будет запрещено их посещать.
России запретили участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио, в Зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и в Кубке Мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Причиной санкций являются утверждения Wada о том, что Российское Антидопинговое Агентство (Русада) не выполняет его требований и не предоставляет полной базы данных по своим атлетам.
На прошлой неделе российский министр спорта Павел Колобков отказался комментировать возможные санкции до принятия решения в Лозанне.
Российский допинговый скандал постепенно раскручивался после Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Тогда была вскрыта масштабная схема по фальсификации результатов тестов российских спортсменов, в рамках которой были заменены склянки с мочой атлетов.