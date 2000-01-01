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Маккаби в восьмерке лучших | Фото:09.02 10:28   MIGnews.com

Маккаби в восьмерке лучших

Маккаби Тель-Авив одержала очередную домашнюю победу в отборочном этапе баскетбольной Евролиги и близка к аыходу в четвертьфигал.

Маккаби немного повезло. Они получили Барселону в самый худший для нее период. Испанцы в последнее время проигрывают все матчи, как в Евролиге, так и в испанском чемпионате. Израильтяне заставили немножко понервничать своих болельщиков, особенно в начале матча. Однако потом собрались и спокойно довели матч до победы 94:82.

У Маккаби 12 побед и 10 поражений и они близки к попаданию в восьмерку сильнейших. Тем более, что их основной конкурент, Баскония, проиграла Панатинаикосу.
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