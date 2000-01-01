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Электрический гоночный автомобиль установил новый рекорд 09.07 03:03   MIGnews.com

Электрический гоночный автомобиль установил новый рекорд

Французский автогонщик Ромен Дюма (Romain Dumas) на прототипе гоночного электромобиля Volkswagen I.D.R побил рекорд, установленный 20 лет назад. Дюма проехал трассу Goodwood за 41,18 секунды, побив таким образом рекорд 1999 года, составлявший 41,6 секунды. Тот рекорд был установлен Ником Хайдфельдом (Nick Heidfeld) на болиде «Формулы-1».

Что интересно, уже спустя сутки Дюма побил свой собственный новый рекорд, преодолев трассу за 39,9 секунды.




Volkswagen I.D.R — это прототип гоночного электоромобиля, который уже установил несколько мировых рекордов. Он оснащён двумя электродвигателями суммарной мощностью 689 л.с. Машина разгоняется до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,25 с.


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