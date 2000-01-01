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Партнер Роналду объяснил почему `украл` у него гол | Фото:08.11 06:13   MIGnews.com

Игрок "Ювентуса" объяснил почему "украл" у Роналду гол

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи пояснил, зачем он добил мяч в сетку после удара партнера Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива", фактически отобрав гол у коллеги. Его цитирует Goal.com.

В начале встречи Роналду исполнил штрафной удар. Мяч, после допущенной ошибки Гильерме, оказался на линии ворот. Валлиец Рэмзи подбежал и добил его в сетку, потому что думал, что голкипер сумеет до него добраться. "Мой инстинкт взял верх. После этого я извинился перед Криштиану", - рассказал футболист.

Матч состоялся 6 ноября в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". Рэмзи открыл счет, Роналду же отличиться не сумел и был заменен на 82-й минуте. Победа позволила итальянскому клубу досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.


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