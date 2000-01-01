05.03 12:34 MIGnews.com

Маккаби могла заразить болельщиков

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Маккаби Тель-Авив провела 4 марта матч на домашней арене, несмотря на то, что вся команда должна была быть на домашнем карантине.Несколько дней назад Маккаби вернулась из Испании и 4 марта в домашнем поединке победила турецкий клуб в рамках баскетбольной Евролиги.На матче присутствовало несколько тысяч болельщиков. Проблема, что существует четкое распоряжение Министерства здравоохранения Израиля, что любой человек прибывший из Испании, должен находится на домашнем карантине в течении 14 дней. Распоряжение касается всех, но, видимо, не руководство и игроков Маккаби.Они не только сами не выполнили распоряжение, но и подставили под «короноудар» соперников и всех болельщиков.Министерство грозит Маккаби санкциями и считает, что решение провести этот матч, было чисто экономическое. Параллельно другой израильский баскетбольный клуб, Ха-Поэль Иерусалим, играл в другом турнире, но туда не пустили болельщиков.