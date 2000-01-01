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Иранки за несколько минут раскупили билеты на футбол | Фото:04.10 18:19   MIGnews.com

Иранки за несколько минут раскупили билеты на футбол

Иранские футбольные болельщицы за несколько минут раскупили билеты на матч отбора на Чемпионат мира против Камбоджи, который пройдет в Тегеране.

Иранские власти допустили женщин на матч по требованию ФИФА, выделив для них отдельные сектора. Болельщицы в считанные минуты раскупили все 3500 билетов с момента их поступления в продажу утром пятницы, 4 сентября.

По данным ФИФА, ожидается, что под женские сектора выделят\в общей сложности 4600 билетов.


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