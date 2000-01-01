Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Канело и Джейкобс подерутся за звание лучшего средневеса | Фото:03.05 03:34   MIGnews.com

Бой за звание лучшего средневеса в дивизионе

4 мая Дэниел Джейкобс встретится с Саулем "Канело" Альваресом в поединке в среднем весе. Чемпион IBF Джейкобс (35-2-KO29) будет претендовать на звание чемпионов WBA и WBC, которым владеет Альварес (50-1-2-KO34), который также является чемпионом Lineal и Ring Magazine в 160 фунтов. Канело защитил пояса, победив Геннадия Головкина в сентябре этого года, с тех пор он перешел в суперсредний вес, где забрал пояс WBA в 168 фунтах у Рокки Филдинга в третьем раунде.



Джейкобс победил Сергея Деревянченко в октябре, защитив пояс IBF. Однако в 2017 году он уступил пояса WBA и WBC тогда еще непобежденному Головкину. "Это та возможность, которой я так долго ждал, возможность достичь величия в ринге", - сказал Джейкобс. "Я всегда верил, что смогу победить Канело, и 4 мая я получу этот шанс."

"Это будет грандиозное событие, на котором, я верю, я закреплю себя в качестве лучшего средневеса в дивизионе". После заключения сделки с Джейкобсом управляющий директор Matchroom Sport Эдди Хирн сказал: "Какой бой! Я не могу сказать вам, как я счастлив, что Джейкобс получил эту ​возможность - сразиться с Канело на Синко де Майо."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:42
Ченнинг Татум выложил cвое голое фото в Instagram
02:22
Король Таиланда женился на генерале
00:31
Представлен список проектов для Netflix
23:19
Певица Пинк рассказала о своей сильнейшей "боли" в жизни
22:24
Супруги Обама создают фильм о Дональде Трампе
21:39
"Холокост - никогда больше": Бразилия подсветила Конгресс
21:37
Интимные фото израильских солдаток слиты в сеть
21:06
Советник ООН: Нынешняя Европа похожа на Европу с нацистами
20:54
Арестован "бандит в капюшоне", терроризировавший Тель-Авив
20:43
Суд отложил депортацию директора Human Rights Watch
20:13
Ультраправые Германии устроили марш накануне Дня Памяти
19:29
Германия признала мусульманский антисемитизм в стране
19:12
"Израильские бригады будут уничтожены в прямом эфире"
18:43
Умер бывший госконтролер Миха Линденштраус
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus