03.05 03:34 MIGnews.com

Бой за звание лучшего средневеса в дивизионе

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4 мая Дэниел Джейкобс встретится с Саулем "Канело" Альваресом в поединке в среднем весе. Чемпион IBF Джейкобс (35-2-KO29) будет претендовать на звание чемпионов WBA и WBC, которым владеет Альварес (50-1-2-KO34), который также является чемпионом Lineal и Ring Magazine в 160 фунтов. Канело защитил пояса, победив Геннадия Головкина в сентябре этого года, с тех пор он перешел в суперсредний вес, где забрал пояс WBA в 168 фунтах у Рокки Филдинга в третьем раунде.Джейкобс победил Сергея Деревянченко в октябре, защитив пояс IBF. Однако в 2017 году он уступил пояса WBA и WBC тогда еще непобежденному Головкину. "Это та возможность, которой я так долго ждал, возможность достичь величия в ринге", - сказал Джейкобс. "Я всегда верил, что смогу победить Канело, и 4 мая я получу этот шанс.""Это будет грандиозное событие, на котором, я верю, я закреплю себя в качестве лучшего средневеса в дивизионе". После заключения сделки с Джейкобсом управляющий директор Matchroom Sport Эдди Хирн сказал: "Какой бой! Я не могу сказать вам, как я счастлив, что Джейкобс получил эту ​возможность - сразиться с Канело на Синко де Майо."