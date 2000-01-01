Марафон в Дохе мог завершиться смертями участников
Эфиопский стайер и марафонец, двукратный олимпийский чемпион Хайле Гебрселассие заявил, что проведение чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре было ошибкой, так как участники мероприятия могли умереть от жары.
Издание The Times of Israel сообщает, что забег, в котором участвовали женщины, начался в полночь в субботу, при 40-градусной жаре.
Уточняется, что 28 из 68 женщин выбыли с дистанции, 30 бегунов прошли медицинский осмотр, а одна была на короткое время госпитализирована.
Израильтянка Лона Чемтай Салпетер вылетела с марафона, когда бежала пятой в очереди. Ее неспособность закончить гонку подорвала шансы на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
"Было ошибкой проводить чемпионат в такую жаркую погоду в Дохе, особенно в марафонской гонке. Как человек, который много лет занимается спортом, я счел это неприемлемым. Не дай Бог, но люди могли бы умереть, бегая в таких погодных условиях. Они (организаторы, - ред.) могли бы провести полумарафон или вовсе отказаться от него в этом чемпионате, учитывая погодные условия", – подчеркнул Гебрелассие.
По данным издания, все трое бегунов из Эфиопии не смогли завершить женский марафон в Дохе, где победила Рут Чепнгетич, преодолев дистанцию за 2 часа 32 минуты 43 секунды. Время ее забега стало самым длительным за последнее десятилетие.