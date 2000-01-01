31.12 15:58 MIGnews.com

"Единый еврейский дом": новая партия на выборах 2 марта

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Объединенные партии "Еврейский дом" и ультраправая партия "Оцма ле-Исраэль" объявили о новом названии фракции, которое она будет использовать на выборах 2 марта: "Единый еврейский дом".У них также появился новый логотип, который подчеркивает тот факт, что лидером фракции является министр образования Рафи Перец.Фракция надеется присоединиться к другим правым партиям в широком ультраправом союзе с Ихуд леуми во главе с министром транспорта Бецалель Смотричем и партией "Ха Ямин ха Хадаш" во главе с Нафтали Беннеттом и Айелет Шакед.