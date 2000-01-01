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`Единый еврейский дом`: новая партия на выборах 2 марта | Фото:31.12 15:58   MIGnews.com

"Единый еврейский дом": новая партия на выборах 2 марта

Объединенные партии "Еврейский дом" и ультраправая партия "Оцма ле-Исраэль" объявили о новом названии фракции, которое она будет использовать на выборах 2 марта: "Единый еврейский дом".

У них также появился новый логотип, который подчеркивает тот факт, что лидером фракции является министр образования Рафи Перец.

Фракция надеется присоединиться к другим правым партиям в широком ультраправом союзе с Ихуд леуми во главе с министром транспорта Бецалель Смотричем и партией "Ха Ямин ха Хадаш" во главе с Нафтали Беннеттом и Айелет Шакед.


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