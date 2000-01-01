"Единый еврейский дом": новая партия на выборах 2 марта
Объединенные партии "Еврейский дом" и ультраправая партия "Оцма ле-Исраэль" объявили о новом названии фракции, которое она будет использовать на выборах 2 марта: "Единый еврейский дом".
У них также появился новый логотип, который подчеркивает тот факт, что лидером фракции является министр образования Рафи Перец.
Фракция надеется присоединиться к другим правым партиям в широком ультраправом союзе с Ихуд леуми во главе с министром транспорта Бецалель Смотричем и партией "Ха Ямин ха Хадаш" во главе с Нафтали Беннеттом и Айелет Шакед.