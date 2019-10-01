Цукерберг против запрета политической рекламы в Facebook
Генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил, что его социальная сеть запрещает любую политическую рекламу. Главной причиной запрета стал тот факт, что политическая реклама в интернете вызывает все более противоречий из-за правил технологических компаний, позволяющих политикам оплачивать распространение преднамеренной лжи.
Глава Twitter заявил, что "политическое послание должно быть заслужено, а не куплено", вызвав этим одобрение ряда демократических политиков в США, критикующих кампанию по переизбранию президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Business Insider.
Facebook также подвергся критике за свой отказ проверить факты или обуздать политическую рекламу на своей платформе, однако Цукерберг ясно дал понять, что не собирается ничего менять.
Спустя всего несколько минут после заявления Дорси, Цукерберг провел телефонную конференцию с финансовыми аналитиками, чтобы обсудить прибыль его компании в третьем квартале 2019 года, в ходе которой он высказался с решительной зашитой позиции Facebook.
"Должны ли мы блокировать политическую рекламу с ложными заявлениями? Должны ли мы блокировать всю политическую рекламу? Google, YouTube и большинство интернет-платформ запускают такую же рекламу, большинство кабельных сетей запускают такую же рекламу, и, конечно же, по закону национальные вещатели обязаны выполнять их в соответствии с правилами FCC", - заявил он.
"В условиях демократии я не думаю, что для частных компаний является правильным решением подвергать цензуре политиков или новости. Реклама может быть важной частью голоса - особенно для кандидатов и групп поддержки, которые лишены освещения своей позиции в СМИ", - добавил Цукерберг.